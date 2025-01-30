Полузащитник Динамо стал игроком конкурента киевлян в борьбе за чемпионство УПЛ

Александр Шовковский больше не рассчитывал на Владимира Шепелева как на игрока основы. Из-за этого футболист пошел на смену клуба в зимнее трансферное окно.

Киевское Динамо зимой попрощалось с рядом исполнителей. К примеру, Александр Андриевский перебрался в Полесье, а Георгий Бущан уехал в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб.

К теме Клуб АПЛ вышел на Динамо относительно трансфера футболиста сборной Украины

Новый клуб Шепелева

Также "бело-синие" прекратили сотрудничество с Владимиром Шепелевым. В конце концов 27-летний опорный полузащитник таки определился с новой командой.

Ею стала Александрия, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба. Шепелев подписал с "аграриями" контракт на полгода, до лета 2025-го. В новом клубе Владимир будет выступать под 19 номером.

Напомним, что Александрия после 17-ти туров в УПЛ сенсационно идет на втором месте в УПЛ. Команда Руслана Ротаня отстает от лидера Динамо на пять баллов.

Читайте также История матчей Украины против Латвии в еврокубках: идеальная статистика перед матчем Динамо – РФШ

Отметим, что игрок является уроженцем Одесской области и начинал шаги в футболе в школе Черноморца. В 17 лет Владимир перебрался в Динамо, за которое и выступал до этого года.

В составе "бело-синих" Шепелев провел 229 матчей, оформив 7 голов и 19 ассистов. На его счету пять трофеев: одно чемпионство и по два Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, хавбек провел шесть матчей за сборную Украины.