Зеленский анонсировал новые санкции против враждебных к Украине спортсменов

Уже четвертый год украинская нация борется за свое выживание в формате полномасштабной войны. Кроме героической стойкости наших воинов, также Украина работает и в дипломатической плоскости, в частности, с помощью санкций.

Наше государство требует у партнеров оказывать давление на россиян и само вводит ограничения. Накануне Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против российских субъектов и тех, кто способствует агрессии, информирует 24 Канал.

Что сказал Зеленский о будущих санкциях?

Президент Украины заявил, что Украина готовит до конца 2025 года еще несколько санкционных решений. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью.

Он отметил, что это будет касаться не только представителей России, но, в частности, и Китая. В список должны войти и некоторые представители спорта.

Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии,

– говорится в сообщении.

Также Зеленский добавил, что Украина работает с европейскими структурами относительно деталей 20-го пакета санкций Евросоюза. По его словам, главная задача – чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы Путина и связанных с ним олигархов.

"Готовится также новый санкционный пакет Канады – спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы – вскоре. Слава Украине!" – написал Зеленский.

Отметим, что это уже будет далеко не первый указ о санкциях, в котором должны оказаться российские спортсмены. Один из крупнейших списков с ограничениями для российских представителей спорта был обнародован на официальном сайте Президента Украины 15 апреля 2023 года.

Тогда в перечень попали более 50 российских спортсменов. Им были заблокированы активы на территории Украины, запрещено вести предпринимательскую деятельность и покупать недвижимость в нашей стране, а также наложен запрет на въезд в течение 50 лет.

Против кого были введены санкции?

Футбол : Игорь Акинфеев, Юрий Газинский, Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников.

: Игорь Акинфеев, Юрий Газинский, Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников. Фигурное катание: Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Елена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кала.

Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Елена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кала. Гимнастика : Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека.

: Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека. Легкая атлетика : Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин.

: Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин. Теннис : Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба.

: Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба. Хоккей : Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов.

: Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов. Бокс и единоборства: Бокс и единоборства : Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев.

: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев. Биатлон и лыжный спорт : Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова, Вероника Степанова.

: Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова, Вероника Степанова. Другие виды спорта: Сергей Комиссаров, Антон Чупков, Евгений Климов, Василиса Степанова, Николай Гуляев, Екатерина Баращук, Ксения Шойгу, Вячеслав Аминов.

Напомним, что накануне наиболее действенные санкции против российского спорта ввели украинские воины. Они ликвидировали чемпиона мира по боксу Владимира Степанца.