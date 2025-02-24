Украинские спортсмены попали в видео Зеленского к годовщине полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский выложил видео к третьей годовщине полномасштабной войны в Украине. В него попали и украинские спортсмены.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сегодня третья годовщина начала войны на всей территории.

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Спортсмены в видео Зеленского

Президент Украины выложил видео к годовщине полномасштабной войны. В нем видны кадры из матча между Эвертоном Виталия Миколенко и Манчестером Сити Александра Зинченко в 2022 году, когда игроки вышли с украинской символикой на поле.

Также можно увидеть олимпийские медали Ярославы Магучих и Ирины Геращенко в Париже, легендарная победа Цветова над двумя "нейтральными" на Паралимпиаде, а также бой Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Спортсмены в видео Зеленского: смотрите видео