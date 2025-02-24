Три года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение. Игорь Коробчинский рассказал, как он встретил этот день пишет 24 канал со ссылкой на NV.

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Коробчинский о начале войны

Гимнаст отметил, что на момент начала войны он уже уехал из Украины и сменил три страны. На тот момент он работал в Ирландии.

В 2014 году, когда россияне начали войну на Донбассе, я уже понимал, что на этом не закончится. Тогда мы с беременной женой поехали в США, где она родила ребенка. Я уже тогда чувствовал, что Россия не остановится,

– сказал Коробчинский.

Он также сказал, что его знакомый гимнаст Валера Беленький, который пережил войну между Азербайджаном и Арменией в 1988-1994 годах, говорил, что Россия пойдет дальше. И он был прав.

"24 февраля у меня было желание вернуться в Украину и воевать, но жена убедила меня остаться. Она сказала: "Если бы ты жил в Украине, то пошел бы, но ты уже 10 лет не дома", – добавил Игорь Коробчинский.

Отметим, что украинский гимнаст является многократным чемпионом мира. Также украинец стал олимпийским чемпионом в составе Объединенной команды на Олимпиаде-1992 в Барселоне.