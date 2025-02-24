Три роки тому, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Ігор Коробчинський розповів, як він зустрів цей день пише 24 канал з посиланням на NV.

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Коробчинський про початок війни

Гімнаст зазначив, що на момент початку війни він вже поїхав з України і змінив три країни. На той момент він працював у Ірландії.

У 2014 році, коли росіяни почали війну на Донбасі, я вже розумів, що на цьому не закінчиться. Тоді ми з вагітною дружиною поїхали до США, де вона народила дитину. Я вже тоді відчував, що Росія не зупиниться,

– сказав Коробчинський.

Він також сказав, що його знайомий гімнаст Валера Беленький, який пережив війну між Азербайджаном і Вірменією у 1988−1994 роках, казав, що Росія піде далі. І він мав рацію.

"24 лютого у мене було бажання повернутися в Україну і воювати, але дружина переконала мене залишитися. Вона сказала: "Якби ти жив в Україні, то пішов би, але ти вже 10 років не вдома", – додав Ігор Коробчинський.

Відзначимо, що український гімнаст є багаторазовим чемпіоном світу. Також українець став олімпійським чемпіоном у складі Об'єднаної команди на Олімпіаді-1992 у Барселоні.