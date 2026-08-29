"Украинцы меня обманули": владелец Крайовы раскритиковал Динамо из-за трансфера Бленуце

Владелец ФКУ Крайова Адриан Митителу эмоционально отреагировал на возможный переход Владислава Бленуце из Динамо в Лехию. Румын заявил, что его клуб может не получить ни одного евро от продажи нападающего.

Ситуация связана с условиями трансфера 24-летнего нападающего, который в прошлом году переехал в Киев именно из ФКУ Крайова. Теперь румынский клуб может остаться без части средств от его потенциального перехода в польскую "Лехию", пишет Fanatik.

Митителу сожалеет о неудачной продаже Бленуце

По словам Адриана Митителу, он сожалеет, что в свое время не продал Бленуце польскому "Ракову" за 2 миллиона евро. Владелец "Крайовы" также заявил, что извлечет уроки из этой ситуации и будет внимательнее следить за условиями будущих контрактов.

Мне жаль, что я не продал его польскому "Ракову" за 2 миллиона евро. В следующий раз я буду внимательнее относиться к пунктам контракта. Украинцы меня обманули. Я уверен, что он сможет перезапустить свою карьеру и выйдет на высокий уровень,

– сказал Митителу.

По информации румынского издания, возможный переход Бленуце из "Динамо" в "Лехию" оценивается в 1,5 миллиона евро. Именно из-за этой суммы ФКУ Крайова, вероятно, не получит предусмотренный контрактом процент от следующей продажи.

Почему Крайова может не получить денег

Соглашение между "Динамо" и ФКУ Крайова предусматривало выплату румынскому клубу 20% от следующего трансфера Бленуце, но при условии, что сумма продажи превысит 1,5 миллиона евро. Поэтому если киевляне отпустят нападающего именно за 1,5 миллиона, отчислений в Крайову не будет.

Румынские СМИ также расходятся в оценке первоначальной стоимости трансфера. ProSport сообщает, что "Динамо" заплатило около 2,5 миллиона евро, тогда как GSP называет сумму в 2 миллиона.

Кроме того, ранее Митителу утверждал, что киевляне должны были выплатить еще 300 тысяч евро бонусов, если бы Бленуце провел за "Динамо" 15 матчей. Однако в прошлом сезоне нападающий сыграл лишь 11 матчей и забил один гол. В последний раз он выходил на поле в составе киевлян 9 мая в матче против ЛНЗ, который завершился со счетом 0:0.