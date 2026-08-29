Ситуація пов'язана з умовами трансферу 24-річного нападника, який минулого року перебрався до Києва саме з ФКУ Крайова. Тепер румунський клуб може залишитися без частини коштів від його потенційного переходу до польської Лехії, пише Fanatik.

Мітітелу шкодує про невдалий продаж Бленуце

За словами Адріана Мітітелу, він шкодує, що свого часу не продав Бленуце польському Ракову за 2 мільйони євро. Власник Крайови також заявив, що зробить висновки з цієї ситуації та уважніше стежитиме за умовами майбутніх контрактів.

Мені шкода, що я не продав його Ракову з Польщі за 2 мільйони євро. Наступного разу я буду уважнішим до пунктів у контракті. Українці мене обдурили. Я впевнений, що він зможе перезапустити свою кар'єру та вийде на високий рівень,

– сказав Мітітелу.

За інформацією румунського видання, можливий перехід Бленуце з Динамо до Лехії оцінюється у 1,5 мільйона євро. Саме через цю суму ФКУ Крайова, ймовірно, не отримає передбачений контрактом відсоток від наступного продажу.

Чому Крайова може не отримати грошей

Угода між Динамо та ФКУ Крайова передбачала виплату румунському клубу 20% від наступного трансферу Бленуце, але за умови, що сума продажу перевищить 1,5 мільйона євро. Тож якщо кияни відпустять нападника саме за 1,5 мільйона, відрахувань до Крайови не буде.

Румунські ЗМІ також розходяться в оцінці початкової вартості трансферу. ProSport повідомляє, що Динамо заплатило близько 2,5 мільйона євро, тоді як GSP називає суму у 2 мільйони.

Крім того, раніше Мітітелу стверджував, що кияни мали виплатити ще 300 тисяч євро бонусів, якби Бленуце провів за Динамо 15 матчів. Однак минулого сезону форвард зіграв лише 11 поєдинків та забив один гол. Востаннє він з'являвся на полі у складі киян 9 травня в матчі проти ЛНЗ, який завершився з рахунком 0:0.