Чемпион Украины со слезами посвятил победу отцу, который погиб на фронте: щемящее видео
- Владислав Финчук стал победителем чемпионата Украины по легкой атлетике.
- Парень получил золотую медаль в беге на 800 метров.
Финчук посвятил победу своему отцу, который погиб на войне.
Владислав Финчук стал победителем чемпионата Украины в беге на 800 метров. После успешного выступления парень расплакался и вспомнил о своем папе.
Война против России коснулась каждой сферы жизни украинцев. У каждого из жителей страны есть родственники или знакомые, которые защищают Родину на фронте, сообщает 24 Канал.
Кому посвятил победу Финчук?
К сожалению, не все они возвращаются домой живыми. Щемящий момент произошел во время чемпионата Украины по легкой атлетике, который завершился 10 августа во Львове.
Среди дисциплин соревнования был и бег на 800 метров. В нем победу и золотую медаль одержал Владислав Финчук. Парень показал результат 1:51,89 минуты.
Федерация легкой атлетики опубликовала у себя в инстаграм трогательное видео с Финчуком. На нем 26-летний спортсмен комментирует результаты и вспоминает о своем умершем отце.
Финчук посвятил победу папе: смотреть видео
Эту победу Владислав сквозь слезы посвятил своему папе, который погиб на войне. Известно, что он долгое время считался пропавшим без вести, но накануне соревнования стало известно о его смерти.
Это напоминание всему миру о боли и огромных потерях, которые сейчас терпит каждый украинец,
– говорится в заметке Федерации легкой атлетики.
Напомним, что в конце июня россияне убили 6-летнего каратиста Матвея Марченко. Мальчик погиб в результате ракетной атаки на Святошинский район Киева, его подъезд был разрушен до основания.