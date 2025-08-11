Владислав Финчук стал победителем чемпионата Украины в беге на 800 метров. После успешного выступления парень расплакался и вспомнил о своем папе.

Война против России коснулась каждой сферы жизни украинцев. У каждого из жителей страны есть родственники или знакомые, которые защищают Родину на фронте, сообщает 24 Канал.

Кому посвятил победу Финчук?

К сожалению, не все они возвращаются домой живыми. Щемящий момент произошел во время чемпионата Украины по легкой атлетике, который завершился 10 августа во Львове.

Среди дисциплин соревнования был и бег на 800 метров. В нем победу и золотую медаль одержал Владислав Финчук. Парень показал результат 1:51,89 минуты.

Федерация легкой атлетики опубликовала у себя в инстаграм трогательное видео с Финчуком. На нем 26-летний спортсмен комментирует результаты и вспоминает о своем умершем отце.

Финчук посвятил победу папе: смотреть видео

Эту победу Владислав сквозь слезы посвятил своему папе, который погиб на войне. Известно, что он долгое время считался пропавшим без вести, но накануне соревнования стало известно о его смерти.

Это напоминание всему миру о боли и огромных потерях, которые сейчас терпит каждый украинец,

– говорится в заметке Федерации легкой атлетики.

Напомним, что в конце июня россияне убили 6-летнего каратиста Матвея Марченко. Мальчик погиб в результате ракетной атаки на Святошинский район Киева, его подъезд был разрушен до основания.