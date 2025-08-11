Владислав Фінчук став переможцем чемпіонату України в бігу на 800 метрів. Після успішного виступу хлопець розплакався та згадав про свого тата.

Війна проти Росії торкнулась кожної сфери життя українців. У кожного з жителів країни є родичі або знайомі, які захищають Батьківщину на фронті, повідомляє 24 Канал.

До теми Воїни ЗСУ ліквідували російського легкоатлета Євгена Катуніна

Кому присвятив перемогу Фінчук?

На жаль, не всі вони повертаються додому живими. Щемливий момент стався під час чемпіонату України з легкої атлетики, який завершився 10 серпня у Львові.

Серед дисциплін змагання був і біг на 800 метрів. У ньому перемогу та золоту медаль здобув Владислав Фінчук. Хлопець показав результат 1:51,89 хвилини.

Федерація легкої атлетики опублікувала у себе в інстаграм зворушливе відео з Фінчуком. На ньому 26-річний спортсмен коментує результати та згадує про свого померлого батька.

Фінчук присвятив перемогу татові: дивитися відео

Цю перемогу Владислав крізь сльози присвятив своєму татові, який загинув на війні. Відомо, що він довгий час вважався зниклим безвісти, але напередодні змагання стало відомо про його смерть.

Це нагадування всьому світу про біль і величезні втрати, які зараз терпить кожен українець,

– йдеться у дописі Федерації легкої атлетики.

Нагадаємо, що наприкінці червня росіяни вбили 6-річного каратиста Матвія Марченка. Хлопчик загинув внаслідок ракетної атаки на Святошинський район Києва, його під'їзд був зруйнований вщент.