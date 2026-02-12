Шанс на участие Гераскевича в Олимпиаде еще есть: суд огласит решение через сутки
- Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал апелляцию на решение МОК по дисквалификации по ускоренной процедуре, ожидая решения в течение 24 часов.
- Дисквалификация связана с "запрещенным" шлемом, и Гераскевич отстаивает свое право соревноваться, подав дело в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич еще сохраняет шанс принять участие в Олимпийских играх. Юридическая команда спортсмена подала апелляцию по ускоренной процедуре.
Подразделение Спортивного арбитража работает непосредственно на месте проведения главных соревнований четырехлетия. Поэтому есть вероятность получить решение максимально оперативно, пишет Суспільне Спорт.
Смотрите также Украинец, о котором говорит весь мир: что известно о Владиславе Гераскевиче
Что известно об апелляции Гераскевича?
Юрист спортсмена Евгений Пронин воспользовался возможностью подать жалобу на решение МОК о дисквалификации по специальной процедуре быстрого рассмотрения. Приговор в таком случае можно ожидать уже в течение 24 часов.
Рассчитываем на оперативное рассмотрение дела и надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение. Владислав заслуживает шанс получить возможность принять участие в этой Олимпиаде,
– отметил Пронин.
Сегодня без участия Гераскевича состоялись два заезда мужских соревнований по скелетону. Еще два запланированы на пятницу, 13 февраля – в отличие от четверговых стартов, они состоятся не утром, а вечером. Это увеличивает шанс на то, что до начала 3-го раунда решение по апелляции Гераскевича уже будет принято.
Как разворачивались события по дисквалификации Гераскевича?
- Еще сегодня утром МОК организовал встречу Владислава с президентом организации Кирсти Ковентри, которая объяснила спортсмену, почему он будет отстранен от соревнований за "запрещенный" шлем.
- Гераскевич не согласился изменить инвентарь на другой без изображений убитых Россией украинских спортсменов.
- После этого Владу вручили официальный документ о дисквалификации и лишении аккредитации.
- Позже в МОК передумали и вернули украинцу право находиться в зоне соревнований в Кортине, но не участвовать в заездах.
- Гераскевич сразу заявил, что готов до последнего отстаивать свое право соревноваться, подав в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.