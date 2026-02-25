Гераскевич рассказал, куда потратит 10 миллионов от Ахметова

Президент Шахтера Ринат Ахметов на фоне истории с дисквалификацией Владислава Гераскевича на Олимпийских играх объявил, что передаст спортсмену 10 миллионов гривен. Скелетонист определился с тем, куда пойдут эти средства.

Гераскевич также отверг слухи о том, что "шлем памяти" был спланированной пиар-акцией, и объяснил свое отношение к внезапному превращению в знаменитость в интервью The Guardian.

Куда Гераскевич потратит деньги от Ахметова?

В заявлении "Фонда Рината Ахметова" говорилось о том, что 10 миллионов гривен будет перечислено благотворительной организации "Благотворительный фонд Гераскевича".

Спортсмен подтвердил, что не будет использовать средства, которые примерно равны премированию золотого медалиста Олимпиады-2026 от Украины, на собственные нужды. Всю сумму он передаст на помощь украинцам. Ранее Гераскевич озвучивал идею создания организации, которая бы поддерживали семьи погибших украинских спортсменов, изображенных на "шлеме памяти".

Что сказал Гераскевич о пиаре и популярности?

Скелетонист опроверг информацию некоторых СМИ, якобы история с его дисквалификацией была спланирована и управлялась определенной пиар-фирмой. Гераскевич подчеркнул, что не вовлечен в пиар-мир, и грустно пошутил, что сам Международный олимпийский комитет стал для него "пиар-агентством".

Знаменосец сборной Украины в Милане также рассказал, как относится к тому, что стал знаменитым и получил внимание крупнейших мировых СМИ.

Я не герой. Я не считаю, что сделал что-то героическое. Конечно, я очень благодарен за всю поддержку. Но герои – это люди на шлеме. Там дети, которые не получили шанс взрослой жизни. Именно из-за них весь мир говорит об Украине, а не обо мне,

– подчеркнул Гераскевич.

