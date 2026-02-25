Гераскевич також відкинув чутки про те, що "шолом пам'яті" був спланованою піар-акцією, і пояснив своє ставлення до раптового перетворення на знаменитість в інтерв'ю The Guardian.

Куди Гераскевич витратить гроші від Ахметова?

У заяві "Фонду Ріната Ахметова" йшлося про те, що 10 мільйонів гривень буде перераховано благодійній організації "Благодійний фонд Гераскевича".

Спортсмен підтвердив, що не буде використовувати кошти, які приблизно дорівнюють преміюванню золотого медаліста Олімпіади-2026 від України, на власні потреби. Усю суму він передасть на допомогу українцям. Раніше Гераскевич озвучував ідею створення організації, яка б підтримувала родини загиблих українських спортсменів, зображених на "шоломі пам'яті".

Що сказав Гераскевич про піар та популярність?

Скелетоніст заперечив інформацію деяких ЗМІ, нібито історія з його дискваліфікацією була спланована і керувалася певною піар-фірмою. Гераскевич підкреслив, що не залучений до піар-світу, і сумно пожартував, що сам Міжнародний олімпійський комітет став для нього "піар-агентством".

Прапороносець збірної України у Мілані також розповів, як ставиться до того, що став знаменитим та отримав увагу найбільших світових ЗМІ.

Я не герой. Я не вважаю, що зробив щось героїчне. Звичайно, я дуже вдячний за всю підтримку. Але герої – це люди на шоломі. Там діти, які не отримали шанс дорослого життя. Саме через них весь світ говорить про Україну, а не про мене,

– підкреслив Гераскевич.

