"Судья ездила в Москву": тренер Владислава Гераскевича раскрыл детали апелляции на действия МОК

Отец и тренер скелетониста Владислава Гераскевича Михаил вспомнил, как происходило рассмотрение апелляции на дисквалификацию спортсмена с Олимпийских игр. Спортивный арбитражный суд тогда стал на сторону МОК.

Несмотря на то, что украинская сторона имела весомые аргументы относительно незаконности решения об отстранении Гераскевича, все оставили без изменений. Тренер говорит, что это еще далеко не конец дела, пишет Oboz.ua.

Смотрите также "Его раскрутили": футболист, ударивший работника ТЦК, сравнил себя с Гераскевичем

Как происходило рассмотрение апелляции на дисквалификацию Гераскевича?

Михаил Гераскевич утверждает, что украинская команда до последнего лелеяла надежду, что дело не придется доводить до суда.

Мы думали, что в Международном олимпийском комитете найдется хотя бы один человек, который трезво подумает о своих действиях, о последствиях для репутации МОК, для всего мирового олимпийского движения. Но, к сожалению, мы не увидели такого человека. МОК продемонстрировал все признаки диктатуры, которая подчинена каким-то своим собственным законам, но не здравому смыслу и не духу Олимпийских игр,

– сказал тренер.

Поэтому оставалось только оспаривать несправедливую дисквалификацию по ускоренной процедуре. Разбирательство происходило на следующий день после того, как Гераскевичу запретили соревноваться.

Украинская сторона привела веские доказательства того, что действия МОК противоречили Олимпийской хартии и здравому смыслу. По словам Михаила Гераскевича, юристы, которые защищали МОК, начали сильно нервничать, выпускать из рук бумаги, поэтому росла уверенность в том, что решение арбитража будет положительным.

Однако произошло иначе – дисквалификацию подтвердили, а иск украинцев был отклонен.

Судья до этого много раз посещала Москву. Является ли это хорошей страницей в ее карьере? Видимо, не очень хорошей, но жизнь покажет, потому что наши немецкие юристы готовят целый ряд исков. Мы пока не можем говорить о них, но мы надеемся, что в течение двух-трех лет получим оправдание,

– подчеркнул Михаил Гераскевич.

По чьему заказу состоялась дисквалификация Гераскевича?