За последние 4 дня не так много спал: Гераскевич рассказал о своем состоянии

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), связанный с его дисквалификацией.

Украинский спортсмен в Мюнхене на Ukrainian dinner в комментарии проекту "Чемпион" от УП рассказал о текущей ситуации и своем состоянии в контексте недавнего скандала из-за решения МОК.

Что рассказал Гераскавич после решения CAS?

Владислав Гераскевич заявил, что перед играми находился в лучшей форме за всю карьеру и долго шел к такому результату. По его словам, во время контрольной тренировки он показал лучшее время и занял первое место.

Но, по словам украинского скелетониста, именно после этого его путь на соревнованиях завершился, несмотря на годы подготовки и изнурительные тренировки. И все это произошло из-за неправовых действий Международного олимпийского комитета.

Я последние 4 дня не так много спал. У нас сейчас постоянно очень много обновлений, я не за всем успеваю наблюдать. Сегодня утром был суд, уже есть решение. Мы уже думаем, какой сделаем следующий шаг, потому что я считаю, что решение CAS тоже является позорным,

– признался он.

Спортсмен рассказал, что само слушание было в основном в одностороннем порядке, и что никаких ответов на аргументы его стороны предоставлено также не было. По его мнению, вышеупомянутое решение CAS было довольно странным.

Также он рассказал, что лично знал многих спортсменов, изображенных на "шлеме памяти". По его словам, идея создания подобного дизайна появилась давно, а воплотить ее удалось совсем незадолго до Олимпиады.

Что известно о скандале с Гераскевичем?