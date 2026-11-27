Украинский скелетонист Владислав Гераскевич неудачно начал новый сезон Кубка мира в Германии. Лидер сборной допустил грубую ошибку и досрочно завершил выступления.

Это первый случай почти за пять лет, когда Гераскевич не смог пройти во второй заезд на этапе Кубка мира. Об этом сообщает "Суспильне Спорт".

Что произошло с Гераскевичем в Альтенберге

Стартовые соревнования должны были стать для украинца возможностью вернуться в борьбу после скандальной дисквалификации на Олимпийских играх в Милане. Перед официальным стартом Гераскевич демонстрировал отличную скорость на немецком треке.

Во время первого тренировочного спуска Владислав вообще показал лучшее время среди всех участников – 56,61 секунды. Однако перенести этот результат на соревновательную дистанцию не удалось.

В первом заезде украинец грубо ошибся уже на входе в четвертый поворот. Из-за этого он потерял скорость и драгоценное время, которое не смог компенсировать на оставшейся дистанции.

В итоге Гераскевич уступил примерно 1,5 секунды самому быстрому участнику заезда – австрийцу Самуэлю Майеру. Этого оказалось достаточно, чтобы не попасть в топ-25 и лишиться возможности продолжить борьбу.

Когда Гераскевич ранее так неудачно выступал

Последний раз подобная неудача постигла скелетониста еще в январе 2022 года на этапе в Винтерберге. Тогда Владислав занял 25-е место.

Не удалось продолжить соревнования и другому представителю Украины Ярославу Лавренюку. Он также не преодолел отбор во второй заезд, причем на финише уступил своему соотечественнику.

Реабилитироваться за неудачное начало сезона Гераскевич сможет уже на следующем этапе Кубка мира. Соревнования в австрийском Инсбруке запланированы на 4 декабря.

Недавно Владислав Гераскевич представил новую форму с напоминанием о той части Украины, которая находится под российской оккупацией.