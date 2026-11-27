Adv

Це перший випадок майже за п'ять років, коли Гераскевич не зміг пробитися до другого заїзду на етапі Кубка світу. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

популярні відео

Що сталося з Гераскевичем в Альтенберзі

Стартові змагання мали стати для українця можливістю повернутися до боротьби після скандальної дискваліфікації на Олімпійських іграх у Мілані. Перед офіційним стартом Гераскевич демонстрував чудову швидкість на німецькому треку.

Під час першого тренувального спуску Владислав узагалі показав найкращий час серед усіх учасників – 56,61 секунди. Однак перенести цей результат на змагальну дистанцію не вдалося.

У першому заїзді українець грубо помилився вже на вході в четвертий поворот. Через це він втратив швидкість і дорогоцінний час, який не зміг компенсувати на решті дистанції.

У підсумку Гераскевич програв приблизно 1,5 секунди найшвидшому учаснику заїзду – австрійцю Самуелю Маєру. Цього виявилося достатньо, щоб не потрапити до топ-25 і втратити можливість продовжити боротьбу.

Коли Гераскевич раніше так невдало виступав

Востаннє подібна невдача спіткала скелетоніста ще в січні 2022 року на етапі у Вінтерберзі. Тоді Владислав посів 25-те місце.

Не вдалося продовжити змагання й іншому представнику України Ярославу Лавренюку. Він також не подолав відбір до другого заїзду, причому на фініші поступився своєму співвітчизнику.

Реабілітуватися за невдалий початок сезону Гераскевич зможе вже на наступному етапі Кубка світу. Змагання в австрійському Інсбруку заплановані на 4 грудня.

Нещодавно Владислав Гераскевич презентував нову форму з нагадуванням про частину України, яка перебуває під російською окупацією.