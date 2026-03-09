Автор шоу Одной Правой, который участвует в Паралимпиаде, почтил память убитого Россией воина

Тревел-блогер Владислав Хильченко дебютировал на Паралимпийских играх, выступив в квалификационных заездах по парасноубордингу. После завершения соревнований спортсмен в соцсетях обратился с важным месседжем.

Автор проекта "Однією Правою" выложил фото сноубордиста Георгия Азарова, который погиб, защищая Украину. Таким образом паратлет хотел почтить память героя, пишет NV.

Как Хильченко напомнил миру о войне в Украине?

Парасноубордист обнародовал фотографию защитника, которого убили россияне во время полномасштабного вторжения.

Он был заядлым сноубордистом и путешественником и вполне мог бы сорваться посмотреть мой заезд. Он служил в подразделении защиты от шахедов и погиб на задании. Я хотел сделать личную память. В контексте дневников иностранцев тема войны становится понятной, когда имеет имя и лицо,

– подписал Хильченко в сторис своей инстаграм-страницы.



Скриншот из соцсетей Владислава Хильченко

Как Владислав Хильченко выступил на Паралимпиаде-2026?

Первой дисциплиной для Хильченко на Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортине стал сноуборд-кросс. Сначала блогер участвовал в раунде посева, где стал 20-ым.

В основной части соревнований он боролся за выход в четвертьфинал с тремя другими паратлетами. Для успешной квалификации нужно было занять первое или второе место, но Хильченко финишировал четвертым.

Для Владислава программа Паралимпиады не завершена: в субботу, 14 марта, он будет участвовать в бенкед-слаломе.

Сколько медалей у Украины на Паралимпийских играх?