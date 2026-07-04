Клуб начнет новый сезон в польской лиге I. О своих ожиданиях от работы в новой команде рассказал агент тренера Владислава Лупашко Олег Авдыш, сообщает сайт "Украинский футбол".

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Что сказал агент тренера?

По словам Авдыша, украинский специалист считает этот вызов тремя шагами вперед в своей карьере, а также полагает, что не почувствует скептического настроя болельщиков.

Влад уверен, что болельщики Лехии будут оценивать только его результаты. А он сделает все, чтобы порадовать их и стать важной фигурой в истории команды,

– сказал Авдиш.

Отметим, что в Украине Лупашко работал с Ингульцем (поселок Петрово) и Карпатами (Львов). С 31 декабря прошлого года тренер был свободным агентом после увольнения из Карпат.

Владислав Лупашко: что известно о соглашении с Лехией?

О подписании контракта между клубом и тренером стало известно 1 июля. Трудовой договор 39-летнего Лупашко с Лехией рассчитан до 30 июня 2029 года.

За польский клуб сейчас выступают украинцы Иван Желизко (полузащитник) и Богдан Вьюнник (нападающий). Правда, на дебютной тренировке под руководством украинца присутствовали лишь 16 футболистов, которые сейчас находятся на контракте с гданьским клубом.