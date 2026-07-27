Серенко удалось правильно выбрать стратегию на поединок: плотность и принуждение соперника к поиску быстрых комбинаций вместо умеренной работы от передней руки без зажима к канатам. Благодаря этому украинец сделал то, на что не могли даже Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, пишет 24 Канал .

Как Сиренко провел бой против Валлина

Грамотный анализ соперника позволил Сиренко получить преимущество: Валлин не смог конкурировать в обмене, постоянно отходил по прямой, позволяя украинцу работать на удобной для него дистанции. Уже в седьмом раунде было видно, что шведу максимально некомфортно, в то время как наш соотечественник живо раздавал удары и втискивал скандинава все ближе к канатам.

В конце концов в 10-м раунде все завершилось феерично: снова канаты, Валлин попытался клинчевать, но безуспешно, а Сиренко несколькими мощными ударами вложил оппонента на конвас без шансов на продолжение. Украинец стал первым боксером, которому удалось полноценно нокаутировать Валлина – даже Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не завершали свои бои с ним столь эффектной точкой.

Владислав Сиренко – Отто Валлин – видео нокаута:

Может ли Сиренко стать чемпионом Zuffa в сверхтяжелом весе

После столь убедительной победы перспективы украинца в промоушене Дэйны Вайта выросли. По всей вероятности, после окончательно формирования дивизионов он сможет претендовать на пояс по версии новой организации.

Но до того чемпионство у Zuffa, вероятно, может добраться до Александра Усика. "Последний танец", который планирует эксобладатель всех поясов в хевивейте и крузервейте, может стать первым боем за титул Zuffa. Выбор соперников украинец уже очертил – это будет либо Деонтей Уайлдер, либо Тайсон Фьюри.