Футболист киевского Динамо Владислав Супряга женился на Марине Литвин. Девушка является обладательницей титула "Мисс Земля Украина".

Свадебная церемония футболиста и модели состоялась еще 11 ноября. Однако девушка поделилась фотографиями в социальной сети инстаграм только 25 ноября.

Что известно о свадьбе Супряги и Литвин

Церемония свадьбы Владислава Супряги и Марины Литвин прошла в Киеве еще 11 ноября. Пара опубликовала кадры с мероприятия только спустя 2 недели.

Их торжество прошло в камерном формате без помпезности и традиционного свадебного дресс-кода. Вместо классического платья и костюма молодожены выбрали стильные наряды белого цвета.

Как развивались отношения Супряги и Литвин

История отношений Владислава Супряги и Марины Литвин началась еще в 2023 году. В июне 2024 года игрок Динамо сделал предложение любимой. Ранее футболист киевской команды встречался с Дарьей Савиной, которая сейчас замужем за игроком Шахтера Валерием Бондарем и уже родила от него дочь.

Супряге же сейчас 26 лет. Он играет за Динамо U-21 в УПЛ-2. Там он провел 13 матчей, в которых забил 11 голов. Такой показатель забитых мячей позволяет ему быть лучшим бомбардиром первенства.

В этом году перестал быть холостяком еще один нападающий Динамо Матвей Пономаренко. Весной он женился на своей невесте Дариной.