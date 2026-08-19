Футболист, который в настоящее время не имел клуба и искал вариант для продолжения карьеры, оказался в центре внимания из-за мобилизации. По информации Sport.ua, Вакула как раз находился в процессе трудоустройства, когда его остановили на железнодорожном вокзале.
Вакулу отправили в учебный центр
После задержания представителями ТЦК футболист прошел военно-медицинскую комиссию. По ее результатам Вакулу направили в учебный центр, где он должен пройти необходимую военную подготовку.
Владислав Вакула – воспитанник украинского футбола и в свое время считался одним из перспективных молодых игроков. Права на футболиста в течение трех лет принадлежали донецкому Шахтеру.
Последним клубом 27-летнего вингера была луганская Заря. В ее состав Вакула присоединился два года назад после выступлений за Минай. Летом 2026 года футболист, по неофициальной информации, был вынужден искать новую команду.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Что еще выступал украинский футболист
За свою карьеру Вакула успел поиграть за ряд украинских клубов. В частности, он защищал цвета каменской Стали, Мариуполя, Десны, Ворсклы и Черноморца.
Отдельный этап карьеры футболиста связан с Полесьем. В сезоне 2022/23 Вакула выступал за житомирский клуб и помог команде завоевать путевку в украинскую Премьер-лигу.