Футболист, который в настоящее время не имел клуба и искал вариант для продолжения карьеры, оказался в центре внимания из-за мобилизации. По информации Sport.ua, Вакула как раз находился в процессе трудоустройства, когда его остановили на железнодорожном вокзале.

Вакулу отправили в учебный центр

После задержания представителями ТЦК футболист прошел военно-медицинскую комиссию. По ее результатам Вакулу направили в учебный центр, где он должен пройти необходимую военную подготовку.

Владислав Вакула – воспитанник украинского футбола и в свое время считался одним из перспективных молодых игроков. Права на футболиста в течение трех лет принадлежали донецкому Шахтеру.

Последним клубом 27-летнего вингера была луганская Заря. В ее состав Вакула присоединился два года назад после выступлений за Минай. Летом 2026 года футболист, по неофициальной информации, был вынужден искать новую команду.

Что еще выступал украинский футболист

За свою карьеру Вакула успел поиграть за ряд украинских клубов. В частности, он защищал цвета каменской Стали, Мариуполя, Десны, Ворсклы и Черноморца.

Отдельный этап карьеры футболиста связан с Полесьем. В сезоне 2022/23 Вакула выступал за житомирский клуб и помог команде завоевать путевку в украинскую Премьер-лигу.