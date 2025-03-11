Игроки Динамо почти подрались после матча против Зари: видео спора
- Матч между Динамо и Зарей завершился ничьей 2:2, после чего Владислав Ванат и Матвей Пономаренко спорили на поле.
- Ванат пытался объяснить что-то Пономаренко, но Матвей решил не слушать партнера по команде.
Во вторник, 11 марта, состоялся 21-тур украинской Премьер-лиги-2024/2025. В одном из матчей чемпионата страны столичное Динамо принимало дома луганскую Зарю.
Игра между Динамо и Зарей завершилась боевой ничьей со счетом 2:2. После матча два игрока "бело-синих" Владислав Ванат и Матвей Пономаренко поспорили, сообщает 24 канал.
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Ванат поспорил с Пономаренко
В эфир прямой трансляции матча Динамо – Заря попала ссора между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко. Лучший бомбардир УПЛ после финального свистка, что-то объяснял молодому таланту.
Однако Пономаренко не очень хотел общаться с Ванатом. Тогда Владислав решил схватить Матвея за плечо, после чего игроки Динамо начали кричать друг на друга.
Впоследствии игроки столичного клуба разошлись, но Владислав Ванат толкнул в спину Матвея Пономаренко.
Видео ссоры Ваната и Пономаренко: момент конфликта на 2:27:00