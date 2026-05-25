Ванат сбегает из Жироны: известно, где может продолжить карьеру украинец

Украинский форвард Владислав Ванат может покинуть Жирону уже в это летнее межсезонье. Главным претендентом на нападающего называют Вильяреал.

После вылета Жироны из Ла Лиги вокруг будущего Владислава Ваната начали ходить слухи о возможном трансфере. Украинский нападающий не оправдал ожиданий руководства каталонского клуба, хотя имел статус одного из самых дорогих приобретений, сообщил на своем ютуб-канале журналист Игорь Цыганык.

Смотрите также Цыганков может кардинально изменить карьеру – его связывают с местом, где уже есть украинцы

Каково положение Ваната в Жироне?

Журналист рассказал, что Жирона приобрела Ваната за фиксированную сумму без прописанных бонусов. По его словам, в клубе рассчитывали, что украинец станет новым Артемом Довбиком и сможет забивать не менее 15 – 20 голов за сезон.

Это очень большой трансфер для Жироны. И бесспорно то, что он забил лишь 9 голов – это не тот результат, на который они надеялись. Есть определенные объективные причины, прежде всего это травма – он много пропустил,

– добавил Цыганык.

Вильяреал готов дать шанс украинцу

Сообщается, что Ванат не слишком хочет оставаться в Сегунде после вылета Жироны. Сейчас его агенты ищут новые варианты продолжения карьеры, а одним из главных претендентов называют бронзового призера Ла Лиги Вильяреал.

Переходит ли он в Вильяреал? Не очень хочется оставаться ему в Сегунде. Будут предлагаться варианты. Возможно это будет Вильяреал. Эта команда ранее рассматривала и Довбыка. Посмотрим, как оно развернется. Я не исключаю возможности, что Ванат может оказаться в Вильяреале. Но будет ли он там тот кредит доверия, который имел в Жироне – это уже вопрос,

– заявил Игорь Цыганык.

По информации Alex Luna, интерес к Ванату был шире: по меньшей мере еще одна команда Ла Лиги отслеживала ситуацию относительно потенциального трансфера.

Подробности об условиях перехода и финальной стадии переговоров уточняются – ожидается больше информации в ближайшее время.