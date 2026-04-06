Вместо медалей – автомат: 3 известных украинских спортсмена, которые пошли служить в ВСУ

Полномасштабная война изменила жизнь украинских спортсменов. Некоторые из них обменяли стадионы и турниры на фронт и стали на защиту страны с оружием в руках.

После 24 февраля 2022 года десятки украинских атлетов присоединились к Силам обороны. Среди них – звезды футбола, тенниса и биатлона, которые сделали сознательный выбор защищать государство, передает 24 Канал.

Смотрите также Не только Кличко и Усик: 3 украинских спортсмена, о которых говорит весь мир

Владислав Ващук присоединился к Нацгвардии

Легендарный игрок Динамо после начала полномасштабного вторжения не остался в стороне и добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

Бывший защитник киевского клуба и национальной сборной стал солдатом медицинской роты и присоединился к боевым подразделениям.

Сначала не понимал, что должен делать и как эвакуировать раненых бойцов. Затем прошел обучение, принял присягу. Используя свою узнаваемость, футболисту было легче договариваться со всевозможными фондами и собирать средства на текущие армейские нужды,

– говорил в начале службы Ващук.



Владислав Ващук присоединился к Нацгвардии/ Фото из соцсетей экс-футболиста

Ващук неоднократно подчеркивал, что решение было осознанным – он решил защищать страну так же, как когда-то защищал ее честь на футбольном поле.

Сергей Стаховский: теннисист, который вернулся из-за границы на войну

Сергей Стаховский встретил начало вторжения за рубежом, однако уже через несколько дней вернулся в Украину, чтобы приобщиться к обороне государства.

Сначала он вступил в территориальную оборону Киева, а впоследствии служил в минометном подразделении Нацгвардии и даже в спецподразделении СБУ "Альфа".

Сергей Стаховский присоединился к защите Родины/ Фото РБК-Украина

Стаховский в своих интервью подчеркивает необходимости украинским спортсменам говорить о войне и российской агрессии.

Наши атлеты и так делают значительный вклад, чтобы Украина постоянно была на мировых полосах. К примеру, Владислав Гераскевич. Это очень мощный рупор на международные арене, который позволяет нам рассказывать о том, что Россия продолжает нас убивать, и что их надо остановить,

– отметил Стаховский.

Биатлонистка Анастасия Меркушина стала пограничницей

Анастасия Меркушина также стала на защиту Украины с первых дней войны.

Она проходила службу в Государственной пограничной службе, имея звание старшего лейтенанта, и фактически сменила спортивную винтовку на боевую.

Анастасия Меркушина стала пограничницей/ Фото ГПСУ

Пришло время сменить биатлонную винтовку на автомат. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Украина теперь является границей между миром и войной,

– заявляла Анастасия Меркушина.

Несмотря на военную службу, Меркушина впоследствии вернулась к спорту, но продолжает активно поддерживать украинских защитников.