Из теробороны попал в ВСУ: дебютант сборной Украины вспомнил службу в армии
- Владислав Великан, полузащитник Полесья, служил в ВСУ во время полномасштабного вторжения, а затем вернулся в футбол и был вызван в сборную Украины.
- Великан начал карьеру в академии Динамо, получил тяжелую травму, перешел в Колоса, служил в ТрО Киева, а затем присоединился к Полесью, где его пригласили в национальную сборную.
Полузащитник житомирского Полесья Владислав Велетень в начале полномасштабного вторжения находился в рядах ВСУ. После восстановления карьеры игрок сумел заслужить вызов в сборную Украины.
Владислава Велетня впервые вызвали в сборную Украины. В составе "сине-желтых" вингер Полесья должен заменить травмированного Виктора Цыганкова, пишет 24 Канал со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.
Что рассказал Великан о службе в ВСУ?
Не все знают, что Владислав Великан определенное время находился в рядах Вооруженных сил Украины. Воспитанник Динамо поделился своими воспоминаниями об этом периоде.
Пошел в ТрО, был в Киеве. Затем Президент подписал указ, что ТрО может отправляться в другие точки, кроме своего места дислокации. Наша бригада поехала в Донецкую область. И все, в принципе,
– рассказал Великан.
23-летний футболист заметил, что возвращение в футбол далось достаточно сложно, поскольку он набрал восемь килограммов лишнего веса. Впрочем, Владислав сумел завоевать место в основе Колоса, а летом 2025 года его пригласили в Полесье.
Владислав Велетень в форме ЗСУ / фото с инстаграма футболиста
Что известно о дебютанте сборной Украины?
- Владислав Велетень родился в Киеве. Футболом начал заниматься в академии Динамо. Играл за юношескую команду "бело-синих" на протяжении двух лет, но в 2020 году получил тяжелую травму и выбыл на неопределенный срок.
- В Динамо больше не рассчитывали на Владислава и он на правах свободного агента в 2021 году присоединился к Колосу.
- Как рассказывал Велетень каналу ВЗБІРНА, в первые дни полномасштабного вторжения России он вместе со своим одноклубником Андреем Богдановым вступили в ТрО Киева. Сначала ребята были в столице Украины, а затем их передислоцировалась в Краматорск. В течение восьми месяцев был на фронте, из них два – на нуле.
- После возвращения в футбол вызывался в молодежную сборную Украины. Вместе с командой Руслана Ротаня участвовал в Олимпийских играх в Париже, где сыграл один поединок против Аргентины (0:2).
Ранее мы сообщали, кого из игроков вызвал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026.