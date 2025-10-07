Полузащитник житомирского Полесья Владислав Велетень в начале полномасштабного вторжения находился в рядах ВСУ. После восстановления карьеры игрок сумел заслужить вызов в сборную Украины.

Владислава Велетня впервые вызвали в сборную Украины. В составе "сине-желтых" вингер Полесья должен заменить травмированного Виктора Цыганкова, пишет 24 Канал со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

Что рассказал Великан о службе в ВСУ?

Не все знают, что Владислав Великан определенное время находился в рядах Вооруженных сил Украины. Воспитанник Динамо поделился своими воспоминаниями об этом периоде.

Пошел в ТрО, был в Киеве. Затем Президент подписал указ, что ТрО может отправляться в другие точки, кроме своего места дислокации. Наша бригада поехала в Донецкую область. И все, в принципе,

– рассказал Великан.

23-летний футболист заметил, что возвращение в футбол далось достаточно сложно, поскольку он набрал восемь килограммов лишнего веса. Впрочем, Владислав сумел завоевать место в основе Колоса, а летом 2025 года его пригласили в Полесье.

Владислав Велетень в форме ЗСУ / фото с инстаграма футболиста

Что известно о дебютанте сборной Украины?

Владислав Велетень родился в Киеве. Футболом начал заниматься в академии Динамо. Играл за юношескую команду "бело-синих" на протяжении двух лет, но в 2020 году получил тяжелую травму и выбыл на неопределенный срок.

В Динамо больше не рассчитывали на Владислава и он на правах свободного агента в 2021 году присоединился к Колосу.

Как рассказывал Велетень каналу ВЗБІРНА, в первые дни полномасштабного вторжения России он вместе со своим одноклубником Андреем Богдановым вступили в ТрО Киева. Сначала ребята были в столице Украины, а затем их передислоцировалась в Краматорск. В течение восьми месяцев был на фронте, из них два – на нуле.

После возвращения в футбол вызывался в молодежную сборную Украины. Вместе с командой Руслана Ротаня участвовал в Олимпийских играх в Париже, где сыграл один поединок против Аргентины (0:2).

