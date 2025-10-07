Півзахисник житомирського Полісся Владислав Велетень на початку повномасштабного вторгнення перебував у лавах ЗСУ. Після відновлення кар'єри гравець зумів заслужити виклик до збірної України.

Владислава Велетня вперше викликали до збірної України. У складі "синьо-жовтих" вінгер Полісся повинен замінити травмованого Віктора Циганкова.

Що розповів Велетень про службу в ЗСУ?

Не всі знають, що Владислав Велетень певний час перебував у лавах Збройних сил України. Вихованець Динамо поділився своїми спогадами про цей період.

Пішов у ТрО, був у Києві. Потім Президент підписав указ, що ТрО може відправлятися в інші точки, крім свого місця дислокації. Наша бригада поїхала на Донеччину. І все, в принципі,

– розповів Велетень.

23-річний футболіст зауважив, що повернення у футбол далося досить складно, оскільки він набрав вісім кілограмів зайвої ваги. Втім, Владислав зумів отримати місце в основі Колоса, а влітку 2025 року його запросили до Полісся.

Владислав Велетень у форму ЗМУ / фото з інстаграму футболіста

Що відомо про дебютанта збірної України?

Владислав Велетень народився у Києві. Футболом розпочав займатися в академії Динамо. Грав за юнацьку команду "біло-синіх" упродовж двох років, але у 2020 році отримав важку травму та вибув на невизначений термін.

У Динамо більше не розраховували на Владислава і він на правах вільного агента у 2021 році приєднався до Колоса.

Як розповідав Велетень каналу ВЗБІРНА, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії він разом зі своїм одноклубником Андрієм Богдановим вступили до ТрО Києва. Спочатку хлопці були у столиці України, а згодом їх передислокувалася до Краматорська. Упродовж восьми місяців був на фронті, з них два – на нулі.

Після повернення у футбол викликався до молодіжної збірної України. Разом з командою Руслана Ротаня брав участь в Олімпійських іграх у Парижі, де зіграв один поєдинок проти Аргентини (0:2).

