Горячие фото, собственный бренд: что публикует в инстаграме Никольченко, которая оскандалилась с языком

Владислава Никольченко завершила карьеру художественной гимнастики в 2024 году. Бывшая гимнастка продолжает привлекать внимание публики, попадая в различные скандалы.

Однако не только благодаря резонансным событиям и скандальным заявлениям Никольченко раз за разом появляется в публичной плоскости. Власть постоянно радует фанатов горячим контентом, сообщает 24 канал.

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Как выглядит Влада Никольченко

В основном Влада Никольченко публикует в инстаграме лайф контент. Лента страницы бывшей художественной гимнастки наполнена фото из повседневной жизни, вечеринок и отдыха.

Никольченко также имеет собственный бренд одежды для гимнасток. Влада часто публикует фотографии, демонстрируя новые коллекции спортивной одежды собственного производства.

Несмотря на то, что Влада Никольченко покинула художественную гимнастику, она не оставила спорт насовсем. Известно, что девушка занимается теннисом, чем делится в социальных сетях.

Влада Никольченко / Фото из инстаграма экс-гимнастки

Напомним, что Владислава Никольченко в очередной раз попала в скандал, вызвав резонанс в обществе. Бывшая гимнастка стала на защиту русского языка за что получила кучу хейта.