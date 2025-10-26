Нужны ли военные на футбольных матчах УПЛ: откровенное мнение от офицера ГУР МО

С началом полномасштабной войны в Украине отечественные клубы стали все больше внимания уделять военным. Команды помогают армии и приглашают бойцов ВСУ на матчи.

Кроме того, популярным стало привлечение военных и ветеранов к открытию матчей. Клубы приглашают бойцов на игры и позволяют им выполнить первый символический удар по мячу, сообщает 24 Канал.

Нужны ли военные на футболе?

Такая традиция уже стала мейнстримом, но есть фанаты, которые ставят под вопрос целесообразность такой акции. Свое мнение о подобных символических ударах с центра поля высказал офицер ГУР МО Андрей Савенко.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу он заявил, что подобные акции поддерживают моральных дух бойцов. Также они еще и побуждают их заниматься спортом.

Представьте, какие у него будут эмоции на такой большой арене, когда ему дают возможность ударить этот мяч. Это воспоминания на всю жизнь. Возможно, этот случай изменит его жизнь и подтолкнет его заниматься тем самым футболом или другим видом спорта. Ветеран в первую очередь должен быть образом Украины, потому что люди, которые пошли защищать нашу Родину, находятся на передовой. На них нужно равняться, вспоминать, поддерживать, и рассказывать их истории,

– считает Савенко.

Кроме этого, Андрей высказал свое мнение о мобилизации спортсменов. По его мнению, каждый человек при достижении призывного возраста должен стать на защиту Родины. При этом речь абсолютно обо всех спортсменах, независимо от статуса и достижений

Кто такой Андрей Савенко?