Нужны ли военные на футбольных матчах УПЛ: откровенное мнение от офицера ГУР МО
- Офицер ГУР МО Андрей Савенко высказался о привлечении военных к футбольным матчам.
- Он считает, что внимание со стороны клубов поддерживает моральный дух бойцов и побуждает их заниматься спортом.
С началом полномасштабной войны в Украине отечественные клубы стали все больше внимания уделять военным. Команды помогают армии и приглашают бойцов ВСУ на матчи.
Кроме того, популярным стало привлечение военных и ветеранов к открытию матчей. Клубы приглашают бойцов на игры и позволяют им выполнить первый символический удар по мячу, сообщает 24 Канал.
Нужны ли военные на футболе?
Такая традиция уже стала мейнстримом, но есть фанаты, которые ставят под вопрос целесообразность такой акции. Свое мнение о подобных символических ударах с центра поля высказал офицер ГУР МО Андрей Савенко.
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу он заявил, что подобные акции поддерживают моральных дух бойцов. Также они еще и побуждают их заниматься спортом.
Представьте, какие у него будут эмоции на такой большой арене, когда ему дают возможность ударить этот мяч. Это воспоминания на всю жизнь. Возможно, этот случай изменит его жизнь и подтолкнет его заниматься тем самым футболом или другим видом спорта. Ветеран в первую очередь должен быть образом Украины, потому что люди, которые пошли защищать нашу Родину, находятся на передовой. На них нужно равняться, вспоминать, поддерживать, и рассказывать их истории,
– считает Савенко.
Кроме этого, Андрей высказал свое мнение о мобилизации спортсменов. По его мнению, каждый человек при достижении призывного возраста должен стать на защиту Родины. При этом речь абсолютно обо всех спортсменах, независимо от статуса и достижений
Кто такой Андрей Савенко?
- Отметим, что Андрей является многократным чемпионом мира и Европы по рукопашному бою. На данный момент Савенко также является вице-президентом Всеукраинской федерации рукопашного боя.
- С 2014 года Андрей Савенко стал на защиту Родины, присоединившись к 79-й десантно-штурмовой бригаде. Уже через год начал проходить службу в ГУР МО Украины.
- В 2024 году Андрей Савенко получил тяжелое ранение в результате попадания вражеского FPV-дрона в Часовом Яру. После этого он перенес три операции и эндопротезирование тазобедренного сустава.