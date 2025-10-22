Однако есть спортсмены, которые не мобилизовались и представляют Украину на международной арене. Офицер ГУР МО и вице-президент Всеукраинской федерации рукопашного боя Андрей Савенко высказался о мобилизации спортсменов, сообщает 24 канал.

Что сказал Савенко о мобилизации спортсменов?

Андрей Савенко в ответ на вопрос о мобилизации спортсменов заявил, что каждый мужчина, достигший призывного возраста должен присоединиться к защите Родины.

Мое личное мнение, если человек достиг призывного возраста, неважно чемпион мира или нет, он должен стать на защиту своей Родины, ведь об этом говорится в Конституции. Я считаю, что каждый мужчина, который себя уважает, должен присоединиться к защите своей родной страны,

– сказал Савенко.

Кроме того, подполковник ГУР рассказал о том, как влияет то, что спортсмены говорят о войне в Украине во время выступлений на международной арене.

"От того, что он поднимает флаг на чемпионатах мира на передовой у нас не становится легче, потому что мы сейчас боремся за существование нашей Украины в первую очередь. Я имею двоякое отношение к ним, ведь много знакомых спортсменов, которые пошли воевать и воюют там даже со мной, мы пересекались на боевых задачах. А большая часть просто сидит дома и просто тренируются. У меня вопрос к ним, каким образом они избегают мобилизации", – высказался Савенко.

Подполковник ГУР МО подчеркнул: "это вопрос лично к каждому, если человек по состоянию на 2025 год лично не пришел в ТЦК и не мобилизовался, то какой он – чемпион?".

"Чемпион – это не просто пьедестал и медаль на груди. Это – стиль жизни, состояние души, ежедневный труд над собой. Настоящий чемпион познается не в словах, а в действиях, в способности стоять до конца, когда трудно всем. Сегодня вся настоящая сборная Украины в окопах. Для них высшая награда – не олимпийское золото, а защищенная Родина и посадка впереди, которую нужно занять!",

– добавил офицер ГУР МО.

