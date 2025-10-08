Решение приняла после гибели на войне родного брата, которая стала для женщины тяжелой потерей, сообщает 24 Канал. Александра вспомнила о нем и рассказала об обстоятельствах, которые заставили ее пойти в армию.

Почему бывшая спортсменка пошла в армию?

"Вячеслав стал на защиту страны сразу после взрыва большой войны. Служил стрелком-санитаром в 128 горно-штурмовой бригаде, спасал жизни побратимов, рискуя своим, в самых ожесточенных точках фронта. Его жизнь оборвалась в сентябре 2023 года. Каждый из нас был шокирован горем. Тогда я твердо решила для себя, что должна идти служить. Чтобы таким образом отблагодарить его за службу и за жизнь героя", – рассказывает Александра.



Александра приняла присягу на верность Украине / фото предоставлено 24 Каналу

Она прошла подготовку, приняла присягу на верность украинскому народу и заключила контракт с Национальной гвардией Украины. Этот день она до сих пор вспоминает по особому: "Он врезался в память. Было волнение и ощущение какой-то святости момента, когда я через слова присяги меняю всю свою жизнь".

Сейчас Александра служит стрелком. И несет службу наравне с мужчинами. Благодаря своей настойчивости и решительности она получила авторитет среди собратьев и доверие командиров. Они знают, что женщина не подведет.

Стереотипы о якобы "слабых" женщинах могут существовать до тех пор, пока их не развеет личный опыт. Я смогла доказать мужчинам, что военнослужащие могут быть не только равными, но и сильнее. Также я знаю, что не стоит преклоняться перед трудностями, какими бы они ни были. Даже наоборот в такие моменты стоит сделать рывок и бороться,

– уверена Александра.



Тодавчич служит в Нацгвардии Украины / фото предоставлено 24 Каналу

Об этом нацгвардейка знает много. Ранее она профессионально занималась вольной борьбой и трижды становилась чемпионкой Украины. В свободное от службы время девушка охотно соглашается к участию в спортивных событиях.

Спортивно-боевые соревнования, кроссфит, различные забеги и даже гиревой спорт – это пространство, где спортивная часть сердца защитницы находит свою реализацию. А когда надо Александра, уверенно держит оружие.

Мне оружие нравится. Ловлю себя на мысли, почему я здесь в армии? Ведь я не планировала. Лишь иногда в детстве мечтала кого-то защищать. А сейчас эта детская мечта осуществилась. Я люблю оружие. Автомат в руках – это гармоничная часть меня самой. И сам момент выстрела, когда ты чувствуешь глухой звук, отдачу, запах пороха... Ни с чем не перепутаешь. Мое любимое оружие – АК с подствольным гранатометом,

– делится нацгвардейка.

Александра Тодавчич считает, что главное не сдаваться. Ее военное кредо – характер и самодисциплина. Девушка говорит, что на своем опыте убедилась – это помогает осуществить свои мечты.