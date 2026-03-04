Бывший игрок Интера собирается завязать с футболом и присоединиться к армии Ирана
- Мехди Тареми собирается покинуть Олимпиакос, чтобы присоединиться к иранской армии.
- Футболист считает, что может помочь своей стране.
Война на Ближнем востоке продолжает влиять на общественную жизнь. в том числе мир спорта. Уже пятый день идут взаимные обстрелы между США и Ираном.
Армия США и Израиля заявила о проведении специальной военной операции против Ирана. Страна оказалась на грани коллапса из-за убийства ее верхвного лидера Аятоллы Хаменеи, сообщает Topskills Sports UK.
По теме Формула-1 готова принять радикальное решение на фоне войны в Иране
Что решил нападающий сборной Ирана?
Несмотря на полярные политические взгляды народа Ирана, немало представителей этой страны присоединяются к армии для защиты страны. Теперь же стало известно. что к ним может присоединиться и звездный футболист.
Речь о лучшем иранском игроке современности Мехди Тареми. Нападающий Олимпиакоса обратился к греческому клубу с просьбой покинуть расположение команд.
33-летний нападающий намерен вернуться в Иран и присоединиться к местной армии для борьбы против американцев. При этом иранская федерация футбола отговаривает Мехди от такого поступка.
Однако Тареми настроен серьезно. По его мнению, его страна сейчас в критическом состоянии и нуждается в нем. Таким образом, карьера иранца может быть приостановлена на неопределенный срок.
Футболист является одним из лучших игроков своей сборной в истории. На его счету 56 голов в 101-м матче за "персов". На клубном уровне Мехди играл за Шахин Бушехр, Иранджаван, Персеполис, Аль-Гарафу, Риу Аве, Порту, Интер и Олимпиакос, сообщает Transfermarkt.
Что известно о войне между США и Ираном?
- 28 февраля армии США и Израиля начали проведение специальной военной операции против Ирана, их целью является смена власти в Иране и уничтожение его ядерного потенциала.
- В результате одной из атак был убит верховный лидер страны аятолла Хаменеи. В ответ Иран начал атаковать объекты во многих других странах региона. Под атакой оказались Израиль, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и другие.
- Иран атаковал нефтедобывающие объекты, а также гражданскую инфраструктуру. Кроме того, был заблокирован Ормузский пролив, что вызвало повышение цен на нефть и газ.