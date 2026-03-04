Бывший игрок Интера собирается завязать с футболом и присоединиться к армии Ирана

Война на Ближнем востоке продолжает влиять на общественную жизнь. в том числе мир спорта. Уже пятый день идут взаимные обстрелы между США и Ираном.

Армия США и Израиля заявила о проведении специальной военной операции против Ирана. Страна оказалась на грани коллапса из-за убийства ее верхвного лидера Аятоллы Хаменеи, сообщает Topskills Sports UK.

Что решил нападающий сборной Ирана?

Несмотря на полярные политические взгляды народа Ирана, немало представителей этой страны присоединяются к армии для защиты страны. Теперь же стало известно. что к ним может присоединиться и звездный футболист.

Речь о лучшем иранском игроке современности Мехди Тареми. Нападающий Олимпиакоса обратился к греческому клубу с просьбой покинуть расположение команд.

33-летний нападающий намерен вернуться в Иран и присоединиться к местной армии для борьбы против американцев. При этом иранская федерация футбола отговаривает Мехди от такого поступка.

Однако Тареми настроен серьезно. По его мнению, его страна сейчас в критическом состоянии и нуждается в нем. Таким образом, карьера иранца может быть приостановлена на неопределенный срок.

Футболист является одним из лучших игроков своей сборной в истории. На его счету 56 голов в 101-м матче за "персов". На клубном уровне Мехди играл за Шахин Бушехр, Иранджаван, Персеполис, Аль-Гарафу, Риу Аве, Порту, Интер и Олимпиакос, сообщает Transfermarkt.

