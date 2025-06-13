Титулованный украинский хоккеист получил ранение на фронте: появились новые детали

Александр Матвийчук во время выполнения боевого задания попал в засаду. В результате стрельбы в упор бывший хоккеист сборной Украины получил тяжелое ранение.

Врачи перевели Матвийчук в медикаментозный сон. В пятницу 13 июня экс-спортсмен пришел в себя, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм дочери Александра Алины.

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Что известно о Матвийчуке

Алина, дочь Александра Матвийчука, сообщила о состоянии здоровья своего отца после получения тяжелого ранения на фронте. Девушка отметила, что экс-хоккеист пришел в себя и поблагодарила врачей.

Отец при сознании. Спасибо врачам и реанимации. Он уже даже немного общается, хотя это еще сложно. Но это большой шаг вперед, и мы благодарны всем, кто рядом в это время,

– написала Алина.

Отметим, что 12 июня стало известно о том, что Александр Матвийчук получил огнестрельные ранения лица, правого плеча и левой стопы. Также бывший хоккеист получил закрытую черепно-мозговую травму. Вместе с ним были три побратима.

Матвийчук лишился хрящей носа, а также получил переломы большого количества костей лица и челюсти. Лечение Александр проходит в Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова.

Добавим, что Александр Матвийчук пять раз становился чемпионом Украины и обладателем Кубка страны, играя за хоккейный клуб Сокол. В составе киевского коллектива он провел 496 матчей, оформив 130 шайб и 160 передач.

К слову. В свое время Александр Матвийчук выступал за сборную Украины. В составе национальной команды экс-хоккеист провел 134 матча, где забил 26 голов и отдал 35 ассистов.

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