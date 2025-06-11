Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу футзального клуба Ревера 1908. Любительская команда выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

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Что известно о погибшем герое

Николай Васильевич Худевич родился 9 декабря 1979 года в селе Тухля Славской общины на Львовщине. В мирное время он жил в Ивано-Франковске, где возглавлял любительский футзальный клуб Ревера 1908.

Наш близкий друг. Руководитель. Профессионал. Воин. Чрезвычайной доброты человек. Искренне соболезнуем родным, близким, всем, для кого эта потеря – личная. В скорби – вся команда,

– говорится в заметке пресс-службы клуба.

Команда Ревера 1908 участвует в любительских соревнованиях по футзалу Ивано-Франковска и области с 2011 года. По итогам сезона-2024/25 Суперлиги ИФРАФ (Ивано-Франковская региональная ассоциация футбола) команда завоевала бронзовые награды.

Похоронят Николая Худевича в родном селе Тухля на Львовщине.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Николая Худевича. Вечная память защитнику Украины!

Ранее сообщалось о смерти бывшего президента миланского Интера Эрнесто Пеллегрини, который умер в день финала Лиги чемпионов.