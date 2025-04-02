На фронте погиб 23-летний украинский спортсмен Дмитрий Левицкий

Силы обороны продолжают мужественно сдерживать нашествие российских оккупантов. Каждый день на фронте гибнут лучшие сыновья и дочери Украины.

На этот раз россияне забрали жизнь украинского спортсмена Дмитрия Левицкого. Герою навсегда останется 23 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Винницких волков.

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Что известно о Дмитрии Левицком

С самого детства Дмитрий Левицкий увлекался спортом и решил заниматься американским футболом. Регбист был воспитанником клуба "Винницкие волки".

Левицкий присоединился в ряды Вооруженных сил Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Дмитрий более трех лет мужественно защищал родную страну.

Дмитрий Левицкий погиб 12 марта 2025 года в Курской области во время выполнения боевого задания.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Левицкого. Вечная слава Герою Украины!