Александр Половков был воспитанником луганского футбола и провел пять сезоне на уровне УПЛ. После начала войны на Донбассе в 2014 году предал Украину и начал сотрудничать с оккупантами.

Половков играл за фейковые клубы, созданные на территории Луганской области властями так называемой террористической "ЛНР". Это впоследствии не спасло его от мобилизации в российскую армию и смерти, пишет "федерация футбола" временно оккупированного города Должанск (бывший Свердловск).

Что известно об Александре Половкове?

По данным из Википедии, футболист родился в Свердловске, начинал заниматься в тамошнем "Шахтере". Постепенно дорос до уровня Высшей лиги, где играл сначала за Сталь из Алчевска, а затем за луганскую Зарю.

В 2010 году Половков уехал выступать в Азербайджан и там даже получил гражданство. Но вскоре снова вернулся на Луганщину и после начала войны на Донбассе пошел на сотрудничество с оккупационными властями и стал играть в чемпионате "ЛНР".

Как бывший украинский футболист оказался на фронте?

Несмотря на то, что Половков был единственным профессиональным футболистом в Должанске (Свердловске) и занимался на временно оккупированных территориях детским футболом, россияне мобилизовали его в армию-убийцу.

Обстоятельства его военных преступлений неизвестны, так же как и то, когда именно он был уничтожен Вооруженными Силами Украины. 19 апреля состоялись похороны предателя.

