Финансовая катастрофа в Ворскле: клуб на грани выживания, долги –критические
- Ворскла из Полтавы столкнулась с критической финансовой ситуацией, имея значительные долги перед персоналом и игроками.
- Клуб активно ищет инвестора для стабилизации и открыт к переговорам, одновременно пытаясь оптимизировать расходы.
В полтавской Ворскле заявили о критической финансовой ситуации. Клуб имеет значительные долги перед игроками, тренерами и персоналом.
Новое руководство команды уже провело аудит и шокировано масштабами проблем. В клубе открыто говорят о кризисе и ищут инвестора, чтобы спасти ситуацию, сообщает официальный сайт Ворсклы.
Какая ситуация в полтавском клубе?
Генеральный директор Максим Гарус заявил, что финансовое состояние Ворсклы близко к критическому. По его словам, накопленные долги перед бывшими игроками, тренерами и персоналом стали серьезным бременем.
Функционер отметил, что часть контрактов в прошлом была слишком дорогой, что и привело к нынешним проблемам. Руководство уже работает в пределах имеющегося бюджета и пытается оптимизировать расходы.
Ситуацию подтверждают и внутри клуба: в команде не хватает средств, а финансовые обязательства накапливались годами.
Поиск инвестора и борьба за будущее
В Ворскле уже определили главные задачи – стабилизировать работу клуба и найти нового инвестора. Руководство заявляет, что открыто к переговорам с потенциальными партнерами.
Несмотря на кризис, в клубе сохраняют осторожный оптимизм и надеются вернуться к конкурентному уровню в украинском футболе. В то же время спортивная составляющая также под угрозой: команда сейчас находится в нижней части таблицы Первой лиги и борется за сохранение позиций.
Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что часть активов клуба находится в залогах, а финансовая модель требует полного перезапуска.
Достижения Ворсклы
- Полтавский клуб стал обладателем Кубка Украины по футболу в 2009 году. В сезоне 2023/2024 года зеленые вышли в финал этого турнира.
- Дважды Ворскла завоевывала бронзовые медали УПЛ – в 1997 и 2018 годах.
- В Первой лиге ворскляне сейчас занимают 13 место, находясь в зоне переходных матчей.