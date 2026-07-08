По слухам, услугами Возиньи после его убедительного выступления на чемпионате мира заинтересовался "Интер" Дэвида Бекхэма. А играть бок о бок с ветераном хотел бы сам Лионель Месси, пишет 24 Канал.

Что известно о потенциальном трансфере Возиньи?

Об интересе "Интера" к игроку сообщили такие авторитетные спортивные издания, как Marca и ESPN. Возинья интересует чемпионов США из Майами не только как профессионал, но и в роли медийной личности и посла бренда.

Дело в том, что до начала чемпионата мира у него было всего 20 тысяч подписчиков в соцсетях, а сейчас инстаграм вратаря уже набрал 20 миллионов подписчиков и сделал его самым популярным футбольным голкипером мира.

Свое слово в потенциальном трансфере Возиньи сказал и капитан и лидер "Майами" Лионель Месси. Нападающий был впечатлен игрой вратаря в матче 1/16 финала против Аргентины, поэтому считает его достойным перехода в состав "Интера".

Как Кабо-Верде проявило себя на чемпионате мира?

Для островного африканского государства это был дебют на чемпионатах мира – и они сумели не проиграть ни одного матча в основное время и отобрать очки на групповом этапе у таких грандов, как Испания и Уругвай.

Более того, Кабо-Верде было близко к тому, чтобы довести матч до серии пенальти против действующих чемпионов мира, дважды отыгрываясь после голов Аргентины.

На родине футболистов после этого встречали как настоящих героев. Тысячи болельщиков ждали игроков в аэропорту и выстроились вдоль улиц, чтобы поздравить их с историческим достижением.