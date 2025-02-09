"Это опасно": катмен Усика предостерег украинца не совершать роковую ошибку

Александр Усик в 2024 году полностью зачистил хевивейт. Он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри и окончательно стал королем супертяжелой весовой категории.

Сейчас его будущее остается неизвестным. Однако сам боксер неоднократно заявлял, что серьезно рассматривает вариант вернуться в крузервейт.

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Совет от канадца

Своим мнением по этому поводу поделился член его команды Расс Анбер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out. Катмен считает, что украинцу не стоит идти на такой шаг, ведь он рискует испортить свое безупречное боксерское наследие.

"Не рекомендую Усику спускаться в весе. В истории было достаточно примеров, когда ты набираешь вес, поднимаешься в весовой категории и уже никогда не возвращаешься.

Это опасно. Я вообще не могу вспомнить ни одного боксера, который поднялся в весе, имел большой успех, вернулся назад и имел такой же успех", – сказал Анбер.

К слову. Альтернативным и наиболее вероятным вариантом для Александра Усика сейчас считается битва за абсолют в хевивейте. Его следующим соперником может стать победитель поединка Дюбуа – Паркер, которые 22 февраля будут драться за пояс IBF, которого не хватает украинскому боксеру для этого статуса.

Напомним, что Александра Усик перешел из крузервейта в супертяжелую весовую категорию в 2019 году. Всего он провел на профессиональном уровне 23 боя, в которых одержал все победы.