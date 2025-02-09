На протяжении всего поединка желание Дерека Чисоры переваливало за край. Опытный боксер полностью превосходил своего младшего соперника, который очень эффектно улетел в 9-м раунде в нокдаун, пишет 24 Канал.

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Голосование за нового соперника прямо на ринге

Отто сумел подняться и продолжить бой. Боксеры провели полный 12-раундовый поединок, который был похож на мясорубку. Если Валлин был очень пассивным в ринге, то Чисора отдавал всего себя в своем прощальном "танце" в Великобритании. На протяжении всего боя зрители скандировали имя Чисоры, что придавало сил Дереку, который в последних раундах уже едва стоял на ногах.

Все трое судей отдали победу Дереку Чисоре – 112, 116-110, 117-109.

После поединка Дерек устроил настоящим перформанс прямо на ринге. Чисора вытащил три изображения – Александра Усика, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. 41-летний ветеран бокса не просто так вытащил именно этих боксеров. Дерек устроил голосование среди зрителей на арене относительно своего следующего соперника в юбилейном 50-м поединке. Громче всего трибуны отреагировали на табличку с непобедимым украинцем и Эй Джеем.

Зато на табличку с изображением Дюбуа зрители отреагировали свистом.

Чисора устроил голосование по следующему сопернику: смотрите видео

Напомним, что за спиной Чисоры 36 побед в 49-ти боях (23 – нокаутом), в которых потерпел 13 поражений.