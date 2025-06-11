Будут соревноваться и даже судить: россияне возвращаются на турниры, где есть украинцы

Продолжается ползучее возвращение российских спортсменов к международным турнирам. В сезоне 2025 гимнасты из страны-агрессора примут участие в представительных соревнованиях.

Федерация гимнастики России объявила о возвращении спортсменов и судей к участию в международных соревнованиях. После периода отказа от выступлений даже в нейтральном статусе, россияне подали заявки на ряд престижных турниров, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В каких турнирах примут участие российские гимнасты

В частности, российские гимнасты будут выступать на этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте, которые состоятся:

в Португалии (5 – 6 июля)

Германии (20 – 21 сентября)

Болгарии (27 – 28 сентября)

Франции (3 – 5 октября).

Главный тренер сборной России Алексей Рыжков сообщил в интервью пропагандистам, что на португальском этапе ожидается участие 11 спортсменов.

Также планируется выступление россиян на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде (2 – 10 ноября) и на первенстве мира (10 – 17 ноября). Предварительная заявка также подана на участие в "Кубке Претендентов 2025" по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже 13 – 14 сентября. Окончательный состав будет определен до 16 июля.

Кроме того, судьи из России будут исполнять обязанности нейтральных арбитров на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике (11 – 15 июня). Также Дмитрий Андреев назначен судьей категории D2 в упражнениях на вольной программе на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии (19 – 25 октября).

Вице-президенты российской федерации Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика) вошли в состав высшего жюри своих дисциплин на Всемирных Играх 2025 в Чэнду (Китай), которые будут проходить с 7 по 17 августа.

Ранее мы сообщали, что Украинская федерация гимнастики призвала FIG отменить "нейтральный" статус для украинок с оккупированных территорий.