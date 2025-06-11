Федерація гімнастики Росії оголосила про повернення спортсменів та суддів до участі в міжнародних змаганнях. Після періоду відмови від виступів навіть у нейтральному статусі, росіяни подали заявки на низку престижних турнірів, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У яких турнірах візьмуть участь російські гімнасти

Зокрема, російські гімнасти виступатимуть на етапах Кубка світу 2025 зі стрибків на батуті, які відбудуться:

у Португалії (5 – 6 липня)

Німеччині (20 – 21 вересня)

Болгарії (27 – 28 вересня)

Франції (3 – 5 жовтня).

Головний тренер збірної Росії Алєксєй Рижков повідомив в інтерв’ю пропагандистам, що на португальському етапі очікується участь 11 спортсменів.

Також планується виступ росіян на чемпіонаті світу зі стрибків на батуті в Мадриді (2 – 10 листопада) та на першості світу (10 – 17 листопада). Попередня заявка також подана на участь у "Кубку Претендентів 2025" зі спортивної гімнастики, який пройде в Парижі 13 – 14 вересня. Остаточний склад буде визначено до 16 липня.

Крім того, судді з Росії виконуватимуть обов’язки нейтральних арбітрів на Кубку Тбілісі з художньої гімнастики (11 – 15 червня). Також Дмітрія Андрєєва призначено суддею категорії D2 у вправах на вільній програмі на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Індонезії (19 – 25 жовтня).

Віцепрезиденти російської федерації Іріна Нікітіна (спортивна акробатика) та Владіслав Оскнер (спортивна аеробіка) увійшли до складу вищого журі своїх дисциплін на Всесвітніх Іграх 2025 у Ченду (Китай), які проходитимуть з 7 по 17 серпня.

Раніше ми повідомляли, що Українська федерація гімнастики закликала FIG скасувати "нейтральний" статус для українок з окупованих територій.