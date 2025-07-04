"Он ждет ситуацию с Усиком": непобедимый боксер оценил шансы на возвращение Кличко в ринг

Сага с вероятным возвращением Владимир Кличко в профессиональный ринг не угасает. Украинская легенда бокса хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.

Владимиру Кличко же уже исполнилось 49 лет. Украинский боксер Александр Грыцив в интервью 24 Каналу высказал свое мнение относительно возможного камбэка Кличко-младшего в профи-ринг.

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Вернется ли Кличко в ринг

26-летний украинский боксер не делает уверенных прогнозов на возвращение Владимира Кличко. Грицив вспомнил слова Али Башира, бывшего тренера Кличко-младшего, который уверял, что его экс-подопечный точно снова выйдет в профи-ринг.

Александр предположил, с которым может подраться Кличко.

Не знаю, вернется ли Кличко, но я бы очень этого хотел. Его бывший тренер Али Башир говорит, что Владимир вернется в ринг. Просто интересно, когда это произойдет и кто будет соперником Кличко. Думаю, он ждет ситуацию с Усиком, потому что Александр держит сейчас все пояса. Возможно, Владимир проведет бой с Тайсоном Фьюри. Тем более, что это был бы реванш. Думаю, с Дюбуа ему не получится побоксировать. Однако Владимир Кличко в 49 лет постоянно поддерживает физическую форму благодаря ежедневным тренировкам. Если бы не полномасштабная война, Владимир бы уже точно вернулся в ринг,

– сказал Грицив.

Интересно, что именно Владимир Кличко вдохновляет Грицива в мире бокса. Александр вспомнил, как смотрел поединки и переживал за легендарного земляка. Особенно 26-летнему боксеру из Львова запомнился бой Владимира против Энтони Джошуа, отметив, что был разочарован результатом встречи.

К слову. Бой Кличко – Джошуа состоялся 29 апреля 2017 года и закончился техническим нокаутом в 11-м раунде в пользу Энтони. Владимир потерял вакантные пояса WBA и WBO. После этого боя закончил профессиональную карьеру.

Среди действующих боксеров Грицев вдохновляется Теренсом Кроуфордом, Саулем Канело Альваресом и Александром Усиком.