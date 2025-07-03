Украинский боксер Александр Грицив рассказал, что хотел бы разделить один ринг с Мозесом Итаумой. Непобедимый боец из Львова высказался о 20-летнем британском боксере, информирует 24 Канал.

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Грицев назвал желаемого соперника

В эксклюзивном интервью для нашего сайта Грыцив откровенно рассказал, чем хотел бы шокировать "Нового Майка Тайсона".

Хотел бы провести бой с Мозесом Итаумой. Было бы очень интересно, ведь ему пророчат большое будущее. Хотел бы его удивить апсетом (смеется – 24 Канал). Итаума по габаритам имеет идентичные показатели, только по возрасту моложе меня (Грициву 26 лет – 24 Канал) по паспорту. Мозес очень талантливый и сильный боксер, но настолько ли он сильный, как говорят, не знаю,

– сказал Грицив.

Отметим, что за спиной Александра Грицива 10 победных боев, 6 из которых заканчивались нокаутом для соперников украинца. Последний раз украинский боксер выходил в профи-ринг 29 марта 2025 года, когда во Львове одолел немца Рад Рашида. Благодаря этой победе по единогласному решению судей Грицив завоевал пояс WBC Francophone, который он называет первой ступенькой к титулу чемпиона мира.

Обратите внимание! Эксклюзивное интервью с Александром Грицивым вскоре читайте на сайте 24 Канала. Украинский боксер анонсировал свой следующий бой, сделал прогнозы на реванш Усика и Кроуфорда, а также оценил шансы на возвращение Кличко-младшего в ринг.

Зато Мозес Итаума имеет в профессионалах 12 побед (10 – нокаутом) и уже трижды успешно защищал титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental. Уже 16 августа текущего года 20-летний британец проведет бой против 37-летнего Диллиана Уайта. Последний мог выйти на ринг в начале июня, но отказался от поединка с Владиславом Сиренко.