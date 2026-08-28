"Владимир хочет, чтобы это произошло": Красюк выступил с заявлением о возвращении Кличко в бокс

Владимир Кличко все еще может выйти на ринг в качестве профессионального боксера. Бывшим украинским чемпионом движет историческая цель.

Промоутер Александр Красюк не исключает возвращения Владимира Кличко на ринг. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу Seconds Out.

Что сказал Красюк о возобновлении карьеры Кличко

Функционер напомнил слова украинской легенды бокса о том, что он никогда не объявлял о завершении карьеры. По словам Красюка, в один прекрасный день Кличко, которому сейчас 50 лет, может еще раз побороться за мировую корону.

Есть ли у него желание бросить себе вызов и стать самым возрастным в истории чемпионом мира в супертяжелом весе? Есть. Владимир хочет, чтобы это произошло. Произойдет ли это? Никто не знает. Но его менталитет таков, что если представится шанс, то он должен быть готов. Вот почему он тренируется. Вот почему он соблюдает режим. Вот почему он проводит спарринги,

– сказал Красюк.

Отметим, что Владимир Кличко не выходил на ринг с апреля 2017 года, когда досрочно уступил Энтони Джошуа.

С кем может сразиться Кличко

Самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе был Джордж Форман, который в 1994 году сенсационно нокаутировал Майкла Мурера и завоевал титул в 45 лет. Чтобы побить рекорд, Кличко нужно победить кого-то из чемпионов.

Титулом WBA владеет россиянин Мурат Гассиев, поясом WBC – Агит Кабаел, WBO – Даниэль Дюбуа. А вот титул IBF вечером 29 августа разыграют Мозес Итаума и Филип Хргович.

Бывший соперник Кличко, Мариуш Вах, назвал украинца слишком старым для этого.