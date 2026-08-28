Промоутер Олександр Красюк не відкидає кар’єрного повернення від Володимира Кличка. Про це він заявив для ютуб-каналу Seconds Out.

Що сказав Красюк про відновлення кар’єри Кличка

Функціонер пригадав слова української легенди боксу про те, що той ніколи не оголошував про завершення кар’єри. За словами Красюка, в один день Кличко, якому зараз 50 років, може ще раз позмагатись за світову корону.

Чи є в нього бажання кинути собі виклик і стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі? Є. Володимир хоче, щоб це сталося. Чи станеться це? Ніхто не знає. Але його менталітет такий, що якщо випаде шанс, то він має бути готовим. Ось чому він тренується. Ось чому він дотримується режиму. Ось чому він проводить спаринги,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що Володимир Кличко не виходив на ринг з квітня 2017 року, коли достроково поступився Ентоні Джошуа.

З ким може побитись Кличко

Найбільш віковим чемпіоном надважкої ваги був Джордж Форман, який у 1994-му сенсаційно нокаутував Майкла Мурера та завоював титул у 45 років. Для побиття рекорду Кличку потрібно здолати когось з чемпіонів.

Титулом WBA володіє росіянин Мурат Гассієв, поясом WBC – Агіт Кабаєл, WBO – Даніель Дюбуа. А ось титул IBF ввечері 29 серпня розіграють Мозес Ітаума та Філіп Хргович.

Колишній суперник Кличка, Маріуш Вах, назвав українця старим для цього.