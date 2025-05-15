Врач отправил футболиста в нокаут во время финала Кубка: видео недопустимых действий

В среду, 14 мая, состоялся финал Кубка Чехии 2024/2025. В решающем матче Сигма Оломоуц встречалась со столичной Спартой.

Игра завершилась сенсационной победой номинальных хозяев со счетом 3:1. Однако кубковый поединок запомнился скандальным эпизодом с участием врача пражского клуба и игрока соперников, сообщает 24 канал.

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Позорный поступок врача

Врач Спарты дал пощечину Яну Кралу из Сигмы Оломоуц. Ситуация произошла, когда игрок кричал что-то футболисту пражского коллектива, который получил повреждение.

Крал после удара устоял на ногах, но впоследствии упал на газон. Главный арбитр матча был рядом и сразу показал члену медицинского штаба Спарты красную карточку за его недопустимые действия.

Врач Спарты ударил Яна Крала: смотрите видео

Напомним, что Сигма Оломоуц второй раз в истории существования клуба выиграла Кубок Чехии.