Гра завершилась сенсаційною перемогою номінальних господарів з рахунком 3:1. Проте кубковий поєдинок запам'ятався скандальним епізодом за участі лікаря празького клубу та гравця суперників, повідомляє 24 канал.

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Ганебний вчинок лікаря

Лікар Спарти дав ляпаса Яну Кралу із Сігми Оломоуц. Ситуація відбулась, коли гравець кричав щось футболісту празького колективу, який зазнав пошкодження.

Крал після удару встояв на ногах, але згодом упав на газон. Головний арбітр матчу був поряд та одразу показав члену медичного штабу Спарти червону картку за його неприпустимі дії.

Лікар Спарти вдарив Яна Крала: дивіться відео

Нагадаємо, що Сігма Оломоуц вдруге в історії існування клубу виграла Кубок Чехії.