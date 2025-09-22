В соцсети Х стало набирать популярность видео с матча низшей английской лиги Беарстед – Фишер. Во время одной из атак гостей голкипер соперника Фрэнки Леонард попал в курьез.

Фрэнки Леонард умудрился спасли собственные владения от пропущенного гола. Игрок гостей попал в перекладину, после чего мяч отскочил в ноги голкипера Беарстеда, пишет 24 Канал.

Как голкипер сделал сейв ценой сломанных ворот?

Вратарь влетел в собственные ворота, зацепился за сетку и одновременно сумел парировать добивание соперника. Леонард во время сейва сломал ворота, получив порцию комплиментов от своих партнеров по команде.

Этот сейв голкипера Беарстеда назвали одним из самых странных в истории футбола.

Видео самого странного сейва голкипер в Англии

Интересно, что сам сейв был сделан еще в ноябре 2024-го. Но почти через год начал набирать популярность. За несколько дней видео с сейвом голкипера и сломанными воротами набрал почти 170 тысяч просмотров.

В социальных сетях появляется все больше вирусных видео с футбольных полей. Одно из таких опубликовало Emirates FA Cup. На аккаунте английского турнира появилось видео с пенальти от нападающего Борнмута Данго Уаттара. Футболист хладнокровно без разбега переиграл голкипера Вулверхэмптона, который даже не успел среагировать на эпический удар.

