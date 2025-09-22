В Англии голкипер сломал ворота после самого странного сейва в истории футбола: видео стало вирусным
- Голкипер Фрэнки Леонард во время матча низшей английской лиги сломал ворота, сделав сейв, что стал вирусным в соцсетях.
- Владислав Супряга забил гол в матче УПЛ-2025/2026, но получил травму, после чего не смог продолжить игру.
В соцсети Х стало набирать популярность видео с матча низшей английской лиги Беарстед – Фишер. Во время одной из атак гостей голкипер соперника Фрэнки Леонард попал в курьез.
Фрэнки Леонард умудрился спасли собственные владения от пропущенного гола. Игрок гостей попал в перекладину, после чего мяч отскочил в ноги голкипера Беарстеда, пишет 24 Канал.
Вот так Сдали нервы: Милевский набросился на судью во время матча медиалиги
Как голкипер сделал сейв ценой сломанных ворот?
Вратарь влетел в собственные ворота, зацепился за сетку и одновременно сумел парировать добивание соперника. Леонард во время сейва сломал ворота, получив порцию комплиментов от своих партнеров по команде.
Этот сейв голкипера Беарстеда назвали одним из самых странных в истории футбола.
Видео самого странного сейва голкипер в Англии
Интересно, что сам сейв был сделан еще в ноябре 2024-го. Но почти через год начал набирать популярность. За несколько дней видео с сейвом голкипера и сломанными воротами набрал почти 170 тысяч просмотров.
В социальных сетях появляется все больше вирусных видео с футбольных полей. Одно из таких опубликовало Emirates FA Cup. На аккаунте английского турнира появилось видео с пенальти от нападающего Борнмута Данго Уаттара. Футболист хладнокровно без разбега переиграл голкипера Вулверхэмптона, который даже не успел среагировать на эпический удар.
Как Супряга забил и травмировался?
- В украинском футболе также хватает фейлов. Один из таких произошел в матче 6-го тура УПЛ-2025/2026 Эпицентр – Кривбасс.
- На 11-й минуте нападающий Эпицентра Владислав Супряга вывел хозяев вперед 2:1. Динамовец ценой травмы наконец открыл счет голам за последние 5 лет.
- Правда, после этого забитого гола форвард больше не смог продолжить игру. Вместо Супряги на поле появился Вадим Сидун, который впоследствии тоже записал свою фамилию в авторы голов.
- Матч закончился победой Кривбасса с хоккейным счетом 4:5.
- После игры Супряге поставили диагноз – вывих левого локтевого сустава. Игрока ожидает дополнительное медицинское обследование, после чего будет известно сколько пропустит форвард. Об этом сообщила пресс-служба Эпицентра.