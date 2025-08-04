Украинский футболист сбежал за границу: появились скандальные детали
- Футболист Игорь Омельченко не вернулся в Украину после сборов в Словении, покинув расположение клуба Кривбасс.
- Кривбасс пытается вернуть игрока и информировал УПЛ о ситуации, Омельченко отсутствует в заявке команды на сезон-2025/26.
Футболист Кривбасса Игорь Омельченко не вернулся в Украину после тренировочных сборов в Словении. Криворожский клуб сделал официальное заявление по поводу скандальной ситуации.
Футбольный клуб Кривбасс подтвердил инсайд блогера Игоря Бурбаса о побеге своего игрока. Голкипер криворожан Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Кривбасса.
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Официальное заявление Кривбасса по поводу побега футболиста
Клуб сразу связался со своим футболистом, который имеет действующий контракт еще на один год. Однако Омельченко отказался возвращаться в Украину.
Кривбасс продолжает проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу,
– говорится в заявлении клуба.
Отметим, что Кривбасс проинформировал об инциденте Украинскую Премьер-лигу. Кстати, Омельченко отсутствует в заявке команды на сезон-2025/26.
Что известно об Игоре Омельченко
- Игорю Омельченко 27 марта исполнилось 19 лет. Он родился в Харькове.
- Голкипер является воспитанником школы харьковского Арсенала.
- В 2022 году присоединился к Кривбассу. Игорь играл преимущественно за юношескую команду U-19, но несколько раз также попадал в заявку основы на матчи УПЛ.
- В прошлом сезоне Омельченко сыграл за Кривбасс U-19 24 матча, в которых пропустил 49 голов, а в пяти поединках сохранил ворота "сухими".
Ранее сообщалось о форварде Металлиста 1925 Алексее Сидорове, который самовольно покинул клуб и уехал из Украины.