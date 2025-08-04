Футбольный клуб Кривбасс подтвердил инсайд блогера Игоря Бурбаса о побеге своего игрока. Голкипер криворожан Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Кривбасса.

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Официальное заявление Кривбасса по поводу побега футболиста

Клуб сразу связался со своим футболистом, который имеет действующий контракт еще на один год. Однако Омельченко отказался возвращаться в Украину.

Кривбасс продолжает проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу,

– говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Кривбасс проинформировал об инциденте Украинскую Премьер-лигу. Кстати, Омельченко отсутствует в заявке команды на сезон-2025/26.

Что известно об Игоре Омельченко

Игорю Омельченко 27 марта исполнилось 19 лет. Он родился в Харькове.

Голкипер является воспитанником школы харьковского Арсенала.

В 2022 году присоединился к Кривбассу. Игорь играл преимущественно за юношескую команду U-19, но несколько раз также попадал в заявку основы на матчи УПЛ.

В прошлом сезоне Омельченко сыграл за Кривбасс U-19 24 матча, в которых пропустил 49 голов, а в пяти поединках сохранил ворота "сухими".

Ранее сообщалось о форварде Металлиста 1925 Алексее Сидорове, который самовольно покинул клуб и уехал из Украины.